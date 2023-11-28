اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 07:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

المرشح الرئاسى حازم عمر للمصريين: «انزلوا وشاركوا فى الانتخابات»

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 07:08 م
المرشح الرئاسى حازم عمر للمصريين: «انزلوا وشاركوا فى الانتخابات» المرشح الرئاسي حازم عمر
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المرشح الرئاسي حازم عمر، إن مصر دولة عريقة ضاربة بجذورها فى التاريخ، وشعبها شعب عظيم، وتستحق مكانة كبيرة بين الأمم، ومكانة مصر تعتمد على مشاركتك فى اختيار من يمثلك في المرحلة المقبلة، مردفا: «انزل وشارك اختار اللي أنت عاوزه، شوف مين اللي برنامجه يتناسب مع طموحاتك واللي بتتمناه لمستقبل أولادك».
 
جاء ذلك خلال الرسالة التي أذاعتها «إكسترا نيوز» في إطار التزام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمبدأ تكافؤ الفرص وتشجيعا للمنافسة الشريفة في الانتخابات الرئاسية.
 
وتابع المرشح الرئاسي: «انزل وحط صوتك وشارك في صنع القرار، حفظ الله مصر، وشعبها».






انتخابات المصريين بالخارج

الانتخابات الرئاسية

موعد الانتخابات

موعد الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية في الخارج

الانتخابات الرئاسية 2024

انتخابات الرئاسة

موعد انتخابات

انتخابات مصر

المصريين بالخارج

تصويت المصريين بالخارج

انتخابات الرئاسة المصرية

موعد انتخابات الرئاسة المصرية

انتخابات الرئاسة القادمة

حملات ومؤتمرات

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة