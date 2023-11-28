اللواء الدكتور سمير فرج لطلاب الجامعة: أنتم أمل ومستقبل مصر

الغربية مصطفى عادل

نظمت جامعة طنطا اليوم ندوة تثقيفية ، بعنوان الأمن القومي المصري-التحديات والمخاطر، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، حاضر فيها اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق والخبير العسكري ومحافظ الأقصر الأسبق بحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعلم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من عمداء الكليات، وعدد كبير من الطلاب من مختلف كليات الجامعة.

وأعرب الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة عن سعادته اليوم باستضافة الجامعة اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج، أحد أهم رموز الوطن وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، ومدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة والمفكر والخبير الاستراتيجي، موضحاً أن هذا اللقاء يأتي في إطار فاعليات مبادرة الجامعة التي أطلقتها تحت عنوان "المشاركة حياة - خليك إيجابي – انزل شارك – صوتك أمانة"، استكمالا لدور الجامعة في تعزيز الوعي الوطني لدى الشباب وإعدادهم لمستقبل أفضل وبناء الجمهورية الجديدة، والمشاركة فى خطة الدولة التنموية.

من جانبه أعرب اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج عن سعادته بتواجده فى رحاب جامعة طنطا، ووجه حديثه لطلاب الجامعة انتم امل مصر ومستقبلها، وخلال محاضرته تحدث عن مفهوم الأمن القومي والتحديات الاستراتيجية، و الدور المصري في مواجهتها وتحديات حوض البحر المتوسط والاكتشافات المصرية للغاز الطبيعي.

وأشار إلى التحديات والمخاطر التى تواجه الأمن القومي، موضحاً ذلك على خريطة مصر، لإلقاء الضوء على المخاطر التي تحيط بنا من مختلف الحدود، واستعرض العلاقات المصرية الأمريكية.

كما تناول في حديثه الوضع فى السودان وليبيا والعراق، و تناول بالتحليل الأحداث الراهنة بين اسرائيل وفلسطين، موضحًا مكتسبات الهدنة بين اسرائيل وفلسطين.

وعقد صالون حواري مع طلاب الجامعة أجاب فيه اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج على تساؤلات الطلاب حول الحرب الاسرائيلية على غزة، ودعم مصر للقضية الفلسطينية وموقفها الرافض لتهجير أهالى غزة إلى سيناء، فضلاً عن أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

واستعرض الدكتور محمود ذكى خلال الجلسة الحوارية جهود الجامعة لتعزير الوعى القومي للطلاب وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن، ووجه رسالة للطلاب حول أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة كواجب وطني.