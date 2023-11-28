القاهرة الإخبارية: 1100 طن غاز وسولار دخلت قطاع غزة حتى الآن

كتب سمير حسنى

قال موفد القاهرة الإخبارية، إن شاحنات المساعدات أفرغت حمولاتها بالجانب الفلسطيني من رفح، كاشفا عن أن نحو 1100 طن غاز وسولار دخلت قطاع غزة حتى الآن.

وأشار موفد القناة إلى إنهاء إجراءات العالقين الفلسطينيين بمصر استعدادا لدخول غزة.

وأشاد صامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجة الامريكية، بالدور المصري في المفاوضات والهدنة الإنسانية في غزة، مشيرا إلى أن القاهرة كانت وما زالت تلعب دورا مهما وجوهريا في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين والمستجدات في القطاع.

أعرب عن أمله في إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة، مجددا ترحيب واشنطن بتمديد الهدنة في قطاع غزة يومين إضافيين.

كشف المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، عن وجود بعض الأمريكيين المحتجزين في قطاع غزة حتى الآن، مشيرا إلى أن الهدنة الإنسانية في غزة أدت إلى إطلاق سراح المحتجزين ودخول المساعدات.

دعا "وربيرج" إلى استغلال الهدنة في قطاع غزة لإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية.