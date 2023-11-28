القاهرة الإخبارية: مجلس الوزراء الأمني السياسي الإسرائيلي يجتمع مساء اليوم

وقال أحد المسئولين، بحسب ما ذكرت صحيفة ذا هيل، إن الإدارة تقترح أن توافق إسرائيل على مناطق "وقف صراع" تشمل منشآت الأمم المتحدة والملاجئ التي لن تخضع لقتال عسكرى نشط.

وأوضح المسئول فى اتصال مع الصحفيين إنه لا يمكن أن يكون هناك تكرار لهذا الحجم من النزوح الذى حدث فى الشمال، بالجنوب.