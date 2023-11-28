اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 02:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

القاهرة الإخبارية: مجلس الوزراء الأمني السياسي الإسرائيلي يجتمع مساء اليوم

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 01:51 م
القاهرة الإخبارية: مجلس الوزراء الأمني السياسي الإسرائيلي يجتمع مساء اليوم نتنياهو
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن مجلس الوزراء الأمني السياسي الإسرائيلي سيجتمع مساء اليوم الثلاثاء.

كان مسئول أمريكي أعلن أن إدارة الرئيس جو بايدن، أصدرت تحذيرات عاجلة لإسرائيل بشأن المرحلة المقبلة من حربها على غزة، وقالوا إن "الحملة" العسكرية فى جنوب قطاع غزة لا ينبغي أن تنفذ بنفس مستوى الدمار الذى حدث فى الشمال.

 وقال أحد المسئولين، بحسب ما ذكرت صحيفة ذا هيل، إن الإدارة تقترح أن توافق إسرائيل على مناطق "وقف صراع" تشمل منشآت الأمم المتحدة والملاجئ التي لن تخضع لقتال عسكرى نشط.

 وأوضح المسئول فى اتصال مع الصحفيين إنه لا يمكن أن يكون هناك تكرار لهذا الحجم من النزوح الذى حدث فى الشمال، بالجنوب.

 







غزة الان

غزة اليوم

اخبار غزة

قطاع غزة

علم فلسطين

فلسطين اليوم

فلسطين

وقف اطلاق النار في غزة

الهدنة في غزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة