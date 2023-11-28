القاهرة الإخبارية: مجلس الوزراء الأمني السياسي الإسرائيلي يجتمع مساء اليوم

قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن مجلس الوزراء الأمني السياسي الإسرائيلي سيجتمع مساء اليوم الثلاثاء.
كان مسئول أمريكي أعلن أن إدارة الرئيس جو بايدن، أصدرت تحذيرات عاجلة لإسرائيل بشأن المرحلة المقبلة من حربها على غزة، وقالوا إن "الحملة" العسكرية فى جنوب قطاع غزة لا ينبغي أن تنفذ بنفس مستوى الدمار الذى حدث فى الشمال.
وقال أحد المسئولين، بحسب ما ذكرت صحيفة ذا هيل، إن الإدارة تقترح أن توافق إسرائيل على مناطق "وقف صراع" تشمل منشآت الأمم المتحدة والملاجئ التي لن تخضع لقتال عسكرى نشط.
وأوضح المسئول فى اتصال مع الصحفيين إنه لا يمكن أن يكون هناك تكرار لهذا الحجم من النزوح الذى حدث فى الشمال، بالجنوب.
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