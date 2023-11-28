الصواعق تقتل أكثر من 24 شخصا فى ولاية هندية خلال يوم واحد

كتبت: نهال أبو السعود

لقى ما لا يقل عن 24 شخص حتفهم في يوم واحد بسبب الصواعق خلال هطول امطار غير موسمية في ولاية جوجارات الهندية، وفقا لصحيفة الاندبندنت.

وقال مركز عمليات الطوارئ بالولاية، إن جوجارات شهدت عددًا كبيرًا من الصواعق، الأحد، مما أسفر عن مقتل نحو 71 حيوانًا وإلحاق أضرار بـ 29 منزلاً وأضاف مسئولون أن ما لا يقل عن 23 شخص أصيبوا بجروح بعد ظهر الاثنين.

وتم الإبلاغ عن معظم الوفيات في منطقة داهود، حيث توفي 4 أشخاص، بينما مات 3 في باناسكانثا وباروش، واثنان في منطقة تابي، وتوزعت بقية أعداد الضحايا على أجزاء أخرى من الولاية.

واستمر هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية وعواصف برد حتى الإثنين، حيث تلقت بعض الأماكن ما يصل إلى 144 ملم من الأمطار خلال 24 ساعة، وفقًا لبيانات حكومة الولاية

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية (IMD) إن دوران الإعصار فوق شمال شرق بحر العرب، ومنطقتي سوراشترا وكوتش المجاورتين، تسبب في هطول أمطار غزيرة على الولاية.

وألحقت الأمطار غير الموسمية أضرارا بالمحاصيل، وأجبرت مصانع السيراميك في منطقة موربي على الإغلاق وقال وزير الزراعة في الولاية ، راجافيج باتل، الإثنين: "سنبدأ مسحا قريبا لتقييم الخسائر التي تكبدناها"، مضيفا أنه سيتم دفع التعويضات للضحايا على أساس نتائج المسح.

وأعرب وزير الداخلية الاتحادي، أميت شاه، عن تعازيه لأولئك الذين "فقدوا أحباءهم في هذه المأساة بسبب خسارتهم التي لا يمكن تعويضها".

وكتب شاه على منصة إكس: "الإدارة المحلية منخرطة في أعمال الإغاثة، وتدعو من أجل الشفاء العاجل للجرحى".

ولاية غوجارات ليست غريبة على الكوارث المرتبطة بالأمطار، ففي أغسطس 2020، توفي 14 شخصًا في الولاية خلال يومين فقط في حوادث مختلفة تتعلق بالأمطار الغزيرة والفيضانات ويؤدي تغير المناخ إلى طقس أكثر تطرفا، كالعواصف الرعدية، فوفقا لدراسة نشرتها جامعة كاليفورنيا عام 2015، فإنه مقابل كل زيادة بمقدار درجة مئوية واحدة في درجة الحرارة، يزيد تواتر الصواعق بنسبة 12 في المائة.