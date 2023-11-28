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الصحة العالمية: 100 ألف حالة التهاب رئوى و70 ألف "نزلة معوية" فى قطاع غزة

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 03:45 م
الصحة العالمية: 100 ألف حالة التهاب رئوى و70 ألف "نزلة معوية" فى قطاع غزة اثار القصف الاسرائيلي على غزة
كتب سمير حسنى

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قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن توقف مستشفيات غزة عن العمل أحدث هشاشة كبيرة في النظام الصحي، مبينا أن نحو مليوني نازح في قطاع غزة بلا مأوى جراء تدمير بيوتهم.

كشف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، عن وجود 100 ألف حالة التهاب رئوي و70 ألف حالة نزلة معوية وأكثر من 37 ألف حالة التهابات جلدية في غزة.

تابع: هناك نحو 500 ألف امرأة حامل وطفل في غزة يحتاجون إلى تدخل سريع من أجل التغذية العلاجية والوقائية، كما ان هناك 7 آلاف طفل في قطاع غزة يعانون الهزال، كاشفا عن أن 9 مستشفيات فقط من أصل 36 في قطاع غزة تعمل بطاقة جزئية تخطت طاقتها الاستيعابية.







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