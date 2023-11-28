السيطرة على حريق اندلع فى برج سكنى بطنطا

الغربية مصطفى عادل

أصيب 5 اثر نشوب حريق هائل في برج سكنى بمنطقة قحافة ثان طنطا بمحافظة الغربية، انتقلت الحماية المدنية وسيارات اسعاف لمكان البلاغ وتم اخماد النيران ونقل المصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل في برج سكنى بمنطقة قحافة ثان طنطا.

انتقلت قوة أمنية وعدد من سيارات المطافي و3سيارات اسعاف، وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها. واسفر الحريق عن إصابة 5 اشخاص، وتم نقلهم للمستشفي واجراء أعمال التبريد للحريق.