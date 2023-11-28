السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن فى دار السلام

كتب عبد الرحمن السيد

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخزن مواد غذائية تابع لسوبر ماركت في دار السلام، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

وفور تلقى بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى دار السلام، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

وسيتم الاستماع لشهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.