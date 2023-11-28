الريش المدارى.. ظاهرة جميلة تزين سماء القاهرة وتضفى منظرا بديعا

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن سماء القاهرة تتزين بالريش المدارى وهى عبارة عن سحب عالية غير مؤثرة ولكن تضفى منظر جميلاً .

وأشارت هيئة الأرصاد إلى استقرار فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم 22 درجة مئوية .

ويشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض بدرجات الحرارة ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء:

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15.