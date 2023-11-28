اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 01:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرقابة الإدارية تضبط مسئولا بهيئة عامة فى قضية رشوة بـ50 مليون جنيه

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 11:43 ص
الرقابة الإدارية تضبط مسئولا بهيئة عامة فى قضية رشوة بـ50 مليون جنيه هيئة الرقابة الإدارية- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مسئول بإحدى الهيئات العامة، سعى للضغط على أحد المستثمرين للحصول على رشوة مالية، مقابل إعداد تقرير بعدم  وجود مخالفات بنائية، واعتماد إجراءات التنازل عن قطعة أرض مخصصة لشركته تبلغ قيمتها حوالى 50 مليون جنيه.
 
 






الرقابة الإدارية

أخبار الحوادث

جريمة الرشوة

رشوة

رشوة موظف

مخالفات البناء

هيئة الرقابة الإدارية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة