الرقابة الإدارية تضبط مسئولا بهيئة عامة فى قضية رشوة بـ50 مليون جنيه

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مسئول بإحدى الهيئات العامة، سعى للضغط على أحد المستثمرين للحصول على رشوة مالية، مقابل إعداد تقرير بعدم وجود مخالفات بنائية، واعتماد إجراءات التنازل عن قطعة أرض مخصصة لشركته تبلغ قيمتها حوالى 50 مليون جنيه.
الرقابة الإدارية تضبط مسئولا بهيئة عامة فى قضية رشوة بـ50 مليون جنيهالثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 11:43 ص
هيئة الرقابة الإدارية- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
ضبط 200 ألف عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية داخل مصنع في طنطا.. صورالسبت، 25 نوفمبر 2023 05:21 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة