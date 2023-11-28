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الخارجية الأمريكية: مصر تلعب دورا جوهريا فى مفاوضات الهدنة الإنسانية بغزة

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 03:27 م
الخارجية الأمريكية: مصر تلعب دورا جوهريا فى مفاوضات الهدنة الإنسانية بغزة أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكى
كتب سمير حسنى

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أشاد صامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجة الأمريكية بالدور المصرى فى مفاوضات الهدنة الإنسانية فى غزة، مشيرا إلى أن القاهرة كانت وما زالت تلعب دورا مهما وجوهريا في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين والمستجدات فيى القطاع.

وأعرب عن أمله في إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة، مجددا ترحيب واشنطن بتمديد الهدنة في قطاع غزة ليومين إضافيين.

وكشف المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، عن وجود بعض الأمريكيين المحتجزين في قطاع غزة حتى الآن، مشيرا إلى أن الهدنة الإنسانية في غزة أدت إلى إطلاق سراح المحتجزين ودخول المساعدات.

ودعا "وربيرج" إلى استغلال الهدنة في قطاع غزة لإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية.







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