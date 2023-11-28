الحبس 6 أشهر لمتهم بالتعدى على سيدة فى البساتين

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالتعدي على سيدة في البساتين، بالحبس 6 أشهر، كما قضت المحكمة ببراءة متهمة أخرى مما أسند إليها.

وأسندت النيابة العامة لـ3 متهمين سبق الحكم على المتهم الثالث، في البساتين تهمة ضرب المجني عليها، بأن انهال عليها المُتهمين الأول والثالثة ضرباً بأيديهم فأحدثوا بها الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

وتخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بنسبة 30 % حال تواجد المتهمة الثانية على مسرح الواقعة للشد من أزرهم ومؤازرتهم على النحو المبين بالتحقيقات.