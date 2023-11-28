اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 04:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

الحبس 6 أشهر لمتهم بالتعدى على سيدة فى البساتين

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 03:32 م
الحبس 6 أشهر لمتهم بالتعدى على سيدة فى البساتين محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالتعدي على سيدة في البساتين، بالحبس 6 أشهر، كما قضت المحكمة ببراءة متهمة أخرى مما أسند إليها.
 
 وأسندت النيابة العامة لـ3 متهمين سبق الحكم على المتهم الثالث،  في البساتين تهمة ضرب المجني عليها، بأن انهال عليها المُتهمين الأول والثالثة ضرباً بأيديهم فأحدثوا بها الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي. 
 
 وتخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بنسبة 30 % حال تواجد المتهمة الثانية على مسرح الواقعة للشد من أزرهم ومؤازرتهم على النحو المبين بالتحقيقات. 
 
 
 






عاهه مستديمه

احداث عاهه مستديمه

الاعلى على سيده

جنايات القاهره



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة