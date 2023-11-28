الجيزة ترفع 1700 حالة إشغال للمحال والمنشآت التجارية فى هضبة الأهرام

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك على مدار اليوم لتحقيق الانضباط.

وتابع محافظ الجيزة جهود أجهزة المحافظة ممثلة فى حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام وشرطة المرافق لتنفيذ حملات لرفع الإشغالات على مدار الأسبوع بالقطاع بالبوابة الثانية وبمناطق (ل، ح، ن، و، ص، ه‍) وشوارع الجيش والضغط العالى، وقد أسفرت عن رفع 1700 حالة إشغال للمحال والمنشأت التجارية وإزالة الحواجز الحديدية بالشارع ورفع كل حالات الإشغالات.

وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الأهرام غلق وتشميع عدد من المحلات لإدارتها بدون ترخيص كما تم إيقاف أعمال تحويل وحدات سكنية لمحلات تجارية وإزالتها.

وتابع محافظ الجيزة جهود حملات هيئة النظافة والتجميل فى رفع المخلفات وتجريد ورفع كفاءة النظافة بعدد من قطع الأراضى والطرق الرئيسية بالبوابة الثانية فى إطار جهود تحسين مستوى النظافة.

وشدد المحافظ على مواصلة جهود رصد المخالفات ورفع الإشغالات والمتابعة المستمرة على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.