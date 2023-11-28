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الجريدة الرسمية تنشر قرار تشكيل اللجان المشرفة على انتخابات الرئاسة بالخارج

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 03:12 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار تشكيل اللجان المشرفة على انتخابات الرئاسة بالخارج الهيئة الوطنية للانتخابات - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 32 لسنة 2023 م بتشكيل مقار ولجان اللجنة العامة واللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024 م.

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