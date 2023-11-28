التصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه بعد اصطدام سيارة به فى قليوب

القليوبية إبراهيم سالم

صرحت جهات التحقيق بالقليوبية، بدفن جثة طالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية، ويبلغ من العمر 18 عاما، بعد اصطدام سيارة مسرعه به أثناء ذهابه للتمرين بقرية صنافير، التابعة لمدينة قليوب في محافظة القليوبية ، كما أمرت بسرعة ضبط السيارة وقائدها المتسببين بالواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان قد لقى طالب، 18 عاما، بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية، مصرعه إثر دهس سيارة طائشة له، أثناء ذهابه للتمرين بقرية صنافير، التابعة لمدينة قليوب في محافظة القليوبية، وتم نقل الجثة لمستشفى قليوب العام وتحويله لمستشفى الحسين بالقاهرة، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بمصرع الطالب "محمد معتز" طالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية بمحافظة القليوبية، إثر دهس سيارة طائشة له أثناء ذهابه للتمرين.

تم على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع الطالب إثر عدة إصابات بالغة بالجسد وكسر بالجمجمة أودت بحياته بعد تحويله من مستشفى قليوب العام لمستشفى الحسين.