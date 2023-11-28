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التحقيق مع المتهم بحمل سلاح أثناء قيادة دراجة نارية أعلى الطريق الدائرى

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 11:31 ص
التحقيق مع المتهم بحمل سلاح أثناء قيادة دراجة نارية أعلى الطريق الدائرى محكمة - أرشيفية
أحمد إسماعيل

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تجري النيابة العامة بالقاهرة تحقيقات في واقعة ضبط متهم يحمل سلاحا أثناء قيادة دراجة نارية، أعلى الطريق الدائرى، وأمرت النيابة بحجزه لحين ورود التحريات حول الواقعة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله من مقطع فيديو وصور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والمتضمن قيام أحد الأشخاص بقيادة دراجة نارية برعونة حاملاً سلاح أبيض معرضاً حياة المواطنين للخطر حال سيره بالطريق الدائرى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء حال سيره بالدراجة النارية بدائرة القسم بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 







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