البابا تواضروس الثانى يستقبل حملة المرشح الرئاسى فريد زهران بالمقر الباباوى

كتب: محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الثلاثاء، محمد فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والمرشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية، والوفد المرافق له.

وعبر قداسته عن أمنياته للمرشح الرئاسى بالتوفيق، مؤكدًا على أهمية المشاركة فى الانتخابات من قبل من لهم حق التصويت، الأمر الذى يسهم فى بناء الوطن.

وفى سياق متصل، كان البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وعدد من الآباء المطارنة، وأعضاء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، استقبلوا صباح اليوم وفد الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، السيد عبد الفتاح السيسي، بقيادة المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية، والعميد وسام صبرى، المدير التنفيذى للحملة، وذلك بالكلية الإكليريكية، بالمعادى.

وتضمنت الزيارة كلمة المستشار محمود فوزي، حيث أثنى فيها على مجهودات الكنيسة الكاثوليكية مصر، وتأثيرها الإيجابى فى المجتمع المصرى.

وفي كلمته، شجع بطريرك الأقباط الكاثوليك، أبناء الكنيسة على المشاركة في الانتخابات، وعدم التكاسل، مؤكدًا أهمية التعبير عن الرأي. وانتهت الزيارة بالتقاط الصور التذكارية.