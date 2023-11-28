اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأردن يشيد بجهود مصر المكثفة بالشراكة مع قطر وأمريكا لتمديد الهدنة بغزة

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 07:38 ص
الأردن يشيد بجهود مصر المكثفة بالشراكة مع قطر وأمريكا لتمديد الهدنة بغزة غزة - أرشيفية
أ ش أ

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رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بتمديد اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين، مشيدةً بالجهود الدبلوماسية المكثفة المبذولة من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير د. سفيان القضاة -طبقًا لبيان صادر عن الوزارة- أهمية هذا التمديد، باعتباره خطوةً هامةً تفضي إلى وقف الحرب على قطاع غزة، وتضمن إيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في كافة مناطق القطاع، وبما يكفل بقاءهم في أماكن سكناهم ومنع تهجيرهم قسريًا.

 







مصر

الاردن

قطر

غزة

اسرائيل

الهدنة الإنسانية




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