الأردن يشيد بجهود مصر المكثفة بالشراكة مع قطر وأمريكا لتمديد الهدنة بغزة

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير د. سفيان القضاة -طبقًا لبيان صادر عن الوزارة- أهمية هذا التمديد، باعتباره خطوةً هامةً تفضي إلى وقف الحرب على قطاع غزة، وتضمن إيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في كافة مناطق القطاع، وبما يكفل بقاءهم في أماكن سكناهم ومنع تهجيرهم قسريًا.