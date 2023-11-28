الأردن يخلى مصابى المستشفى الميدانى بغزة إلى مدينة الحسين الطبية

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أخلت القوات المسلحة الأردنية -بتوجيهات الملك عبد الله الثاني- مصابي المستشفى الميداني الأردني "غزة/76"، إلى مدينة الحسين الطبية في العاصمة الأردنية عمَّان، بعد تعرضهم لإصابات جراء قصف مدخل قسم الطوارئ في المستشفى يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر الحالي، خلال محاولتهم إسعاف مصابين غزيين تعرضوا لقصف إسرائيلي في المنطقة.

كان في استقبالهم مدير عام الخدمات الطبية الملكية ومدير العمليات الحربية، للاطمئنان على حالة المصابين الأولية والتي كانت ما بين الطفيفة والمستقرة، وسيتم عمل جميع الفحوصات المخبرية والشعاعية وإدخالهم إلى أقسام مدينة الحسين الطبية للمتابعة.

يُشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني في غزة بدأ العمل منذ 2009، وهو مجهز بكافة العيادات والمعدات الطبية اللازمة لاستقبال جميع الحالات، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لأهالي القطاع.