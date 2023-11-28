افتتاح معرض صور بمقر الأمم المتحدة الأربعاء تحت عنوان "فلسطين: أرض وشعب"

كتبت: هند المغربي

تفتتح منظمة الأمم المتحدة، غدا الأربعاء، فى مقرها الرئيسى فى نيويورك معرض بعنوان "فلسطين: أرض وشعب" والذى سيظل قائما فى المقر الرئيسي للأمم المتحدة في ردهة الزوار حتى 8 يناير 2024. وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني المقرر 29 نوفمبر من كل عام.

ووفق الأمم المتحدة يجسد المعرض إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية كحدث مؤلم وقع خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، عندما تم طرد وتهجير أكثر من نصف الشعب الفلسطيني من منازلهم أو فروا منها ليصبحوا لاجئين. ويشمل المعرض صوراً ومقاطع فيديو وأعمالاً فنية تصور حلقات مختلفة من الرحلة الفلسطينية قبل وأثناء وبعد النكبة.

ولفت تقرير المنظمة إلى أن المعرض تذكير بأن ما يقرب من 6 ملايين فلسطيني ما زالوا لاجئين حتى يومنا هذا، وهم منتشرون في جميع أنحاء المنطقة. وتعرض مئات الآلاف من هؤلاء اللاجئين لتهجير قسري إضافي، وقُتل الآلاف منهم، خلال الحرب علي غزة عام 2023، وسط وضع وصفه الأمين العام " الكارثة الإنسانية".

وكان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعا " الي وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. وأن يتم الالتزام بموجب القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والمستشفيات ومرافق الأمم المتحدة والملاجئ والمدارس وإمكانية الوصول دون عوائق لتقديم الإمدادات إلى جميع المحتاجين في غزة.