اعرف جاهزية اللجان استعدادا لإجراء الانتخابات الرئاسية فى بنى سويف

تفقد اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف، جاهزية اللجان الانتخابية استعدادًا للإنتخابات الرئاسية 2024، حيث تبدأ عملية الاقتراع والتصويت فى الداخل على مدار 3 أيام بداية من 10 ديسمبر المقبل،وتسبقها عملية الاقتراع فى الخارج التى تُجرى أيضا خلال 3 أيام بداية من 1 ديسمبر نفس الشهر.

حيث واصل السكرتير العام المساعد، متابعاته الميدانية،خلال زيارته لمركز ومدينة ناصر، للوقوف على جاهزية اللجان ومتابعة رفع كفاءة المقرات التى تم اختيارها لعقد الانتخابات والتى تزيد عن 30 لجنة، والاطمئنان على توافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات.من المظلات والمقاعد وكراسى متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة والمسنين.

وقد أكد السكرتير العام المساعد على توجيهات المحافظ"د.محمد هانى غنيم" بالمراجعة المستمرة لتجهيزات اللجان، مع التأكيد على أهمية التوعية بالمشاركة الايجابية فى أعمال الاقتراع والتصويت التى تُجرى تحت إشراف قضائى، مبينًا اقتصار دور ومهام الأجهزة التنفيذية على الجوانب التنظيمية والإدارية لتسهيل عملية الاقتراع والتصويت

رافق السكرتير العام المساعد، خلال جولته على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، نبيلة فتحى مدير تعليم ناصر ومسؤولى إدارة ناصر الأزهرية والوحدة المحلية.