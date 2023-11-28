اليوم السابع
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استعراض استراتيجية العمل التنموى لأسقفية الخدمات فى المجتمعات الأكثر فقرا

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 09:06 ص
استعراض استراتيجية العمل التنموى لأسقفية الخدمات فى المجتمعات الأكثر فقرا قداسة البابا تواضروس الثاني
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة أمس الاثنين الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والأجتماعية وقيادات الخدمة بالأسقفية و ممثلو الهيئات الشريكة لأسقفية الخدمات من داخل مصر وخارجها، وذلك في اللقاء السنوي مع قداسته الذى يتم فيه عرض الاستراتيجية الجديدة للعمل التنموي للأسقفية في المجتمعات الأكثر فقرًا. 
 
وألقى قداسة البابا كلمة أوصى خلالها بما يلي:
 
1- عبر عن إنسانيتك بالحب.
2- ازرع الحب في كل خدمة.
3- كن سببًا في إسعاد الآخرين.
 
وأشاد ممثلو الهيئات الشريكة بما تقدمه أسقفية الخدمات وتأثير ذلك الإيجابي في تسديد احتياجات المجتمعات.
 
وفي الختام وزع قداسته هدايا تذكارية على الحضور، والتقطت صورًا تذكارية.
 
البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى

جانب من لقاء البابا مع الأسقفية
جانب من لقاء البابا مع الأسقفية

قيادات أسقفية الخدمات العامة
قيادات أسقفية الخدمات العامة

لقاء البابا تواضروس مع أسقفية الخدمات العامة
لقاء البابا تواضروس مع أسقفية الخدمات العامة

 







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

اسقفيه الخدمات العامه



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