ارتفاع حصيلة ضحايا الضفة الغربية إلى 240 شهيدا منذ الـ7 من أكتوبر

وكالات

أعلنت الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 240 شهيدا منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأفادت وزارة الصحة بمقتل الفتى مالك ماجد عبد الفتاح دغرة البالغ من العمر 17 عاما بعد إصابته بأربع رصاصات أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي في كفر عين شمال غرب رام الله.

وحسب موقع روسيا اليوم، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الحرب على القطاع أودت بحياة أكثر من 15 ألف شخص بينهم أكثر من 6150 طفلا و4 آلاف امرأة، وأصيب أكثر من 36 ألفا، 75% منهم من الأطفال والنساء.

وصرح مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف في وقت سابق بأن "أيام التهدئة كشفت حجم المجزرة الكبيرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي" حيث ألقت قوات الجيش الإسرائيلي 40 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة