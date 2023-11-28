اتحاد الصناعات: الاستثمارات العربية فى مصر تشهد نموا متزايدا

كتب إسلام سعيد

أشاد اتحاد الصناعات المصرية بدور المستثمرين من الإخوة الأشقاء من الدول العربية فى دعم الاقتصاد الوطنى، وأن حجم الاستثمارت العربية فى نمو متزايد، وتحقق نجاحات ملموسة على أرض الواقع، وتحرص كافة مؤسسات الدولة على تعزيز التعاون مع المستثمرين العرب والأجانب بشكل متواصل.

وأكد اتحاد الصناعات المصرية -فى بيانه على الدور الكبير لجميع المستثمرين من الأشقاء العرب فى دعم الاقتصاد باستثماراتهم المتنوعة فى شتى القطاعات الصناعية والتجارية، مشيرًا إلى أن المستثمر العربى هو شريك فى عملية البناء والتنمية التى تشهدها البلاد، وتُمثل استثماراتهم قيمةً مضافة بالاقتصاد الوطنى، فضلًا عن أن استثماراتهم وما يَنتُج عنها من فرص للعمل وتحقيق التنمية البشرية، وكَونهم شُركاء فى تحمل المصاعب والتحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى. ومن هذا المنطلق فاتحاد الصناعات المصريه يوجّه رساله إلى أشقائه المستثمرين العرب بدعمه التام وأنه حريص على المساهمه فى تذليل أى عقبات تواجه كافه المستثمرين العرب والأجانب.