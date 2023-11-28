اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 02:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ابنتى عاشت ملكة فى غزة.. رسالة حب من أسيرة إسرائيلية للمقاومة.. إنفوجراف

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 01:45 م
ابنتى عاشت ملكة فى غزة.. رسالة حب من أسيرة إسرائيلية للمقاومة.. إنفوجراف رسالة حب من أسيرة إسرائيلية

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نشرت كتائب القسام الذراع العسكرى لحركة حماس، صورة رسالة قالت إنها من إحدى المحتجزات الإسرائيليات تركتها إلى مقاتلى وقادة كتائب القسام الذين رافقوها خلال فترة الاحتجاز قبيل الإفراج عنها فى إطار صفقة التبادل ضمن التهدئة الإنسانية فى قطاع غزة التى تمت برعاية مصرية وقطرية وأمريكية.
 
الرسالة التى نشرتها كتائب القسام تحمل تاريخ 23 نوفمبر 2023، ومرفقة بصورة الأسيرة الإسرائيلية دانييل ألونى، وابنتها إميليا، التى أفرج عنها ضمن الدفعة الأولى لتبادل الأسرى.
 
اسيره اسرائيلية
أسيرة إسرائيلية
 
رسالة اسيره اسرائيلية
رسالة أسيرة إسرائيلية
 
تعد دانييل من أشهر الأسيرات الإسرائيليات بعد مقطع فيديو خرجت فيه تهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، قالت دانييل فى رسالتها:
 
أشكركم من أعماق قلبى على إنسانيتكم غير الطبيعية التى أظهرتموها تجاه ابنتى إميلى
 
كنتم لها مثل الأبوين، دعوتموها لغرفتكم فى كل فرصة أرادتها
 
ابنتى اعتبرت نفسها ملكة فى غزة.. وبشكل عام تعترف بالشعور بأنها مركز العالم
 
للأبد سأكون أسيرة شكر لأن طفلتى لم تخرج من هنا مع صدمة نفسية للأبد
 
سأذكر لكم تصرفكم الطيب بالرغم من الوضع الصعب الذى كنتم تتعاملون معه 
 
يا ليت أنه فى هذا العالم أن يقدر لنا أن نكون أصدقاء طيبين حقاً.. أتمنى لكم جميعاً الصحة والعافية






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