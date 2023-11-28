إنشاء أول مدرسة رسمية دولية فى دمنهور بالبحيرة

أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، موافقة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إنشاء المدرسة الرسمية الدولية بدمنهور، بمقر مدرسة طه حسين الإعدادية لتكون هى الأولى من نوعها على أرض دمنهور والثانية على أرض البحيرة بعد المدرسة الرسمية الدولية بالنوبارية.

وأعربت نائب محافظ البحيرة عن خالص الشكر والتقدير لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واستجابته لمطالب المحافظة بإنشاء مدرسة دولية بدمنهور لتكون منارة تعليمية جديدة وصرح تعليمى عملاق بعاصمة البحيرة، ونواة للتوسع فى إنشاء المزيد من تلك المدارس على ارض البحيرة تلك المحافظة الواعدة والضاربة بجذورها فى التاريخ.

وأكدت نائب محافظ البحيرة على أهمية دور التعليم فى إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المدربة لسوق العمل وتنمية القدرات والمدارك العلمية للطلاب فى كافة المجالات ليكونوا قادرين على المشاركة الإيجابية فى مجتمعهم ووطنهم، ودفع عجلة الإنتاج والتنمية، وكذا دور المدارس فى تنمية الوعى، والقيم الإيجابية فى شخصية أبنائنا الطلاب، مشيرة إلى جهود المحافظة فى العمل على تطوير والإرتقاء بالمنظومة التعليمية وإنشاء المدارس الجديدة لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب.