اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 01:46 ص
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إسرائيل تعلن إطلاق سراح 33 أسيرا فلسطينيا بموجب صفقة تبادل الرهائن

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 01:28 ص
إسرائيل تعلن إطلاق سراح 33 أسيرا فلسطينيا بموجب صفقة تبادل الرهائن سجن عوفر
أحمد علوى

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أعلنت هيئة السجون الإسرائيلية إطلاق سراح 33 أسيرا فلسطينيا بموجب صفقة تبادل الرهائن مع الفصائل الفلسطينية

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، وصول الدفعة الرابعة من المُحتجزين الإسرائيليين المُفرج عنهم من قبل المُقاومة في قطاع غزة إلى إسرائيل، بعد تسلم الصليب الأحمر الدولي لهم في وقت سابق الليلة. 

والمحتجزون الإسرائيليون المفرج عنهم الليلة هم امرأتان و9 أطفال، ومن المقرر أن يفرج الاحتلال في وقت لاحق الليلة – بموجب صفقة اليوم الرابع من الهدنة - عن 3 أسيرات و30 طفلا وفتى من الفلسطينيين من سجونه، وأعلن مساء اليوم عن تمديد الهدنة يومين بفضل جهود الوساطة المصرية والقطرية. 







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هدنة حماس واسرائيل

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الوساطة المصرية فى غزة

هدنة انسانية فى غزة

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