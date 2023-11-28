اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 01:44 م
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إحالة عامل ووالده للمحاكمة لاتهامهما بسرقة 119 ودية نخيل بالواحات البحرية

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 12:47 م
إحالة عامل ووالده للمحاكمة لاتهامهما بسرقة 119 ودية نخيل بالواحات البحرية محكمة - أرشيفية
أحمد إسماعيل

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أحالت النيابة العامة بالجيزة عامل ووالده للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بسرقة 119 ودية نخيل بالواحات البحرية، وقررت النيابة العامة فى وقت سابق حبس المتهمين وطلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة لبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

اعترف المتهمان فى تحقيقات النيابة العامة بارتكابهما الواقعة، وقيامهما بالتصرف بالبيع فـى باقى المسروقات لدى المترددين عليهما بمنطقة السوق دون معرفة بهم، وأرشدا عن مبلغ مالى "من حصيلة بيع المسروقات".

نجحت الجهود فى ضبط عامل ووالده مقيمان بمنطقة الواحات البحرية بالجيزة، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة 119 ودية نخيل، وكذا إتلاف 10 ودية نخيل آخرين من داخل مزرعة بمنطقة الواحات البحرية، وبحوزتهما 22 ودية نخيل من متحصلات واقعة السرقة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.







جرائم السرقة

والواحات البحرية

مزرعة نخيل

اخبار الحوادث



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