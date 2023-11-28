اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 08:59 م
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أبو الغيط مهنئا السعودية باستضافة "إكسبو 2030": نجاح عربي جديد

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 08:06 م
أبو الغيط مهنئا السعودية باستضافة "إكسبو 2030": نجاح عربي جديد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
بيشوى رمزى

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هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط المملكة العربية السعودية بفوزها باستضافة معرض إكسبو 2030.

وقال أبو الغيط على حسابه بموقع "تويتر"، "نجاح عربي جديد يضاف الي نجاحات سابقة في استضافة الفعاليات العالمية الكبري.. أطيب الأمنيات بالتوفيق".

وكانت قد أعلنت وسائل إعلام سعودية، اليوم الثلاثاء، فوز المملكة بتنظيم "إكسبو 2030".

وتنافست كل من المملكة العربية السعودية وإيطاليا وكوريا الجنوبية في باريس اليوم على حق استضافة معرض "إكسبو 2030" العالمي، وهو حدث يقام كل خمس سنوات ويجذب ملايين الزوار واستثمارات بمليارات الدولارات.

وسعت وفود الدول الثلاث على مدى الأشهر القليلة الماضية للفوز بأصوات الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض البالغ عددها 182.

 






الجامعة العربية

أحمد أبو الغيط

إكسبو 2030

السعودية




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