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أبناء المؤسسات العسكرية يحققون إنجازاً جديداً فى بطولة العالم لناشئى رفع الأثقال بالمكسيك

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 02:12 م
أبناء المؤسسات العسكرية يحققون إنجازاً جديداً فى بطولة العالم لناشئى رفع الأثقال بالمكسيك القوات المسلحة
كتب زكى القاضى

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حقق أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية إنجازاً رياضياً جديداً خلال مشاركتهم ضمن المنتخب القومى فى بطولة العالم للناشئين لرفع الأثقال والتى إستمرت فعالياتها على مدار عدة أيام بدولة المكسيك.
 
وقد شارك (5) لاعبين من أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية ضمن (11)  لاعب ولاعبة يمثلون المنتخب القومى لرفع الأثقال فى البطولة ، وحصدوا (5) ميدالية متنوعة بواقع (3 فضية- 2 برونزية) من إجمالى (9) ميداليات حققها المنتخب القومى لرفع الأثقال ، حيث حقق الطالب السيد على عطية (3) ميداليات متنوعة بواقع (1 فضية – 2 برونزية)
فى ميزان (61) كجم ، وحققت اللاعبة فاطمة محمود صادق (2) ميدالية فضية فى وزن (87) كجم .
 
وكان فى إستقبال البعثة المصرية فور وصولها إلى أرض الوطن وفد من جهاز الرياضة للقوات المسلحة لتقديم التهنئة للاعبين الذين عبروا عن شكرهم وإمتننانهم للقوات المسلحة التى وفرت لهم كافة أوجه الدعم لتحقيق الألقاب والإنجازات الرياضية بكافة المحافل الدولية .






الموسسه العسكريه

جهاز الرياضه

رفع الأثقال

اخبار الجيش



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