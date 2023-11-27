6 فوائد للاستيقاظ المبكر لابنك.. منها زيادة تفوقه الدراسى

كتبت إيناس البنا

قد تكون قد سمعت مقولة أن النوم مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا يعزز الصحة ويدعم نمو الأطفال، ووفقًا لأبحاث الطبية فإن النوم الكافي والاستيقاظ مبكرًا يساهمان بشكل كبير في استرخاء الجسم والعقل والصحة العامة.

وفقًا لموقع "thehealthsite" يستمتع الشخص المعتاد على الاستيقاظ مبكرًا بلحظات من الهدوء والاسترخاء، حيث يوفر الصباح الباكر الهادئ، الخالي من ضوضاء المرور، فرصة للاسترخاء الشخصي.

من الناحية العلمية، تعمل هذه اللحظات الهادئة على تعزيز مستويات الأكسجين في الدماغ، وتقليل ضغط الدم، وتخفيف الصداع النصفي، وتعزيز الصحة العقلية بشكل عام، لذا يجب التنبيه على الوالدين بضرورة غرز أهمية الاستيقاظ مبكرا للأطفال.

6 فوائد للاستيقاظ مبكرًا

فوائد الحصول على وجبة الإفطار

يتيح الاستيقاظ مبكرًا وقتًا كافيًا لتناول وجبة فطور مغذية، على عكس الأشخاص الذين يستيقظون متأخرًا، يمكن للمستيقظين مبكرًا الاستمتاع بوجبة متوازنة، حيث تعتبر وجبة الإفطار أهم وجبة، فهي تقدم فوائد مثل تحسين التمثيل الغذائي، والطاقة المستدامة، وخفض نسبة الكوليسترول، والحد من مخاطر مرض السكري وأمراض القلب، وإدارة الوزن، وتحسين الحالة المزاجية.

تعزيز وظيفة أفضل للدماغ

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يستيقظون مبكرًا يظهرون وظائف دماغية متفوقة، وتفكيرًا سليماً، ومهارات في حل المشكلات، تعزز هذه العادة الطاقة الإيجابية والمشاركة العميقة في المهام، كما أن النوم مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا يعززان التركيز والذاكرة، مما يؤدي إلى تحسين الأداء في العمل والدراسة.

زيادة مستويات الطاقة

يساهم النوم الكافي والاستيقاظ المبكر في زيادة مستويات الطاقة، على النقيض من انخفاض الطاقة والسلبية المرتبطة بعدم كفاية النوم، يتمتع المستيقظون مبكرًا بتحسن في استقرار الحالة المزاجية، وتجنب إغراء الانغماس في عادات الأكل غير الصحية للتحكم في تقلبات المزاج، ويدعم هذا الروتين الصحي وظائف الجسم المناسبة، بما في ذلك زيادة إمدادات الدم، وإصلاح الأنسجة، وصحة العظام، وتنظيم ضغط الدم.

فرصة لتعزيز اللياقة البدنية

يعتبر وقت الصباح الباكر وقتًا مثاليًا لممارسة الرياضة، يمكن للمستيقظين مبكرًا دمج التدريبات في روتينهم، مما يعزز الصحة البدنية والصحة العامة، يوفر إنشاء نظام للياقة البدنية في الصباح بداية منعشة لليوم، ويعزز تجديد النشاط.

الوقاية من الأمراض

يؤكد الأطباء على دور النوم المناسب في الوقاية من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة مثل السمنة ومشاكل الغدة الدرقية ومتلازمة تكيسات المبيض النوم الكافي يريح الجسم، ويسهل إنتاج الهرمونات، ويساهم في الأداء السلس للأعضاء بشكل عام.

الاستيقاظ المكبر وزيادة فرص التفوق

تشير الأبحاث التي أجرتها جامعة تكساس إلى أن الطلاب الذين يستيقظون مبكرًا يميلون إلى تحقيق نتائج أكاديمية أفضل، حيث يتيح الاستيقاظ المبكر للطلاب الحصول على قسط كافٍ من الراحة.