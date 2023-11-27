وسائل إعلام أمريكية: اعتقال 5 أشخاص حاولوا احتجاز سفينة في خليج عدن

وكالات

قالت شبكة (فوكس نيوز)، اليوم الاثنين، إن خمسة أشخاص اعتقلوا بعد أن حاولوا في وقت سابق احتجاز ناقلة في خليج عدن تديرها شركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.

وذكرت الشبكة أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية استجابت لنداء أطلقته الناقلة التي كانت ترفع علم ليبيريا وتحمل على متنها شحنة من حمض الفسفوريك، أمس الأحد، قبالة سواحل اليمن.

ونقلت عن متحدث باسم شركة زودياك المالكة، ومقرها لندن، أن الناقلة تعرضت لهجوم على يد "من يشتبه أنهم قراصنة" أثناء عبورها الممر الدولي الموصى به على بعد نحو 54 ميلا بحريا من سواحل الصومال. وذكرت أن المسلحين الخمسة استولوا على الناقلة بعد الصعود على متنها وحاولوا اقتحام الغرفة الآمنة لها لكنهم فشلوا وغادروها وألقي القبض عليهم أثناء عودتهم لشواطئ اليمن.

كانت هيئة عمليات التجارة البحرية التابعة للبحرية البريطانية قالت، أمس الأحد، إنها على علم بصعود "أفراد غير مصرح لهم" على متن سفينة جنوب غربي مدينة عدن اليمنية في البحر الأحمر، وذكرت أنها على دراية بتقارير عن هجوم محتمل على سفينة في المنطقة. وقالت الهيئة إن الأنباء أفادت باقتراب زورقين يقلان ثمانية أشخاص يرتدون ملابس عسكرية من سفينة بالموقع، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن السفينة وجميع أفراد طاقمها بخير.