وزير خارجية الأردن يعقد عدة لقاءات على هامش منتدى الاتحاد من أجل المتوسط

أ ش أ

عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي عقد لقاءات منفصلة على هامش أعمال منتدى دول الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة.

وطبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية اليوم الاثنين، التقى الصفدي، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ووزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، في اجتماعين منفصلين تناولا تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين.

وشدد الصفدي على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته ووقف المعاناة والكارثة الإنسانية التي تنتجها الحرب المستعرة على غزة، وعلى ضرورة وقف إسرائيل لانتهاكاتها المتكررة والمتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجميع القيم الإنسانية والأخلاقية، وعلى ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات فاعلة وعاجلة للوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وأهمية تأمين الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والماء والوقود والكهرباء إلى غزة.

كما عقد الصفدي ووزيرة الخارجية الهولندية هانكي برونز سلوت⁩، اجتماعاً تناول تطورات الأوضاع في ⁧‫غزة⁩، والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية للقطاع.

وشدد الصفدي على إدانة ⁧‫الأردن⁩ ورفضه المواقف العنصرية التي أعلنها النائب المتطرف غيرت فيلدرز، والتي أنكر فيها حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في حريته ودولته على ترابه الوطني، وتبنى فيها وهم إمكانية حل ⁧‫القضية الفلسطينية⁩ على حساب الأردن.

وأكد الوزيران حرصهما على الاستمرار في تعزيز علاقات الصداقة المتنية التي تجمع المملكتين الصديقتين.

إلى ذلك، التقى الصفدي وأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس،⁩ في اجتماع بحث تطورات الأوضاع في ⁧‫غزة⁩ ومحيطها، وما حققته الهدنة الإنسانية بالإفراج عن بعض الأسرى وعودتهم إلى ذويهم، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار بشكل مستدام، بما ينهي العنف والصراع الذي طال أمده، ويساهم في فتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة لقطاع غزة.