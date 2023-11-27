وكالات

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الاثنين، إن تهجير الفلسطينيين من غزة مرفوض تماما وعلى إسرئيل أن تدرك ذلك، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

وكان قد قال وزير الخارجية الأردني، إن العدوان الإسرائيلي أحال غزة إلى خراب، متابعا: "لن تنعم إسرائيل بالأمن طالما لم ينعم به الفلسطينيون".

كما أشاد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، بموقف مصر الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة.