قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الاثنين، إن تهجير الفلسطينيين من غزة مرفوض تماما وعلى إسرئيل أن تدرك ذلك، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.
وكان قد قال وزير الخارجية الأردني، إن العدوان الإسرائيلي أحال غزة إلى خراب، متابعا: "لن تنعم إسرائيل بالأمن طالما لم ينعم به الفلسطينيون".
كما أشاد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، بموقف مصر الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة.
وقال الخصاونة، إن الأردن ساند الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة الذي قد يشكل مقدمة لأنماط من التهجير القسري باتجاهات أخرى بما فيها في الضفة الغربية.
وأضاف الخصاونة، أن تهجير الفلسطينيين "خط أحمر" بالنسبة للأردن، مشيرا إلى أن الأردن وضع محددات منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي "الغاشم" على قطاع غزة، وخصوصا في ظل وجود دعوات بتحرك سكان وأهل قطاع غزة إلى خارج قطاع غزة باتجاه مصر.
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