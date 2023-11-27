وزارة الصحة تكشف حالات الإعاقة المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة

كتب ـ وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن حالات الإعاقات المستحقة لـ«كارت الخدمات المتكاملة» والتى تشمل كل من :-

البتر متعدد الأطراف

بتر طرف واحد

الشلل الرباعي

الشلل الدماغي

حالات ضمور العضلات

شلل الأطفال في طرف أو أكثر-

حالات كف البصر، والإعاقات المتعددة

وحالات متلازمة داوون

والإعاقات الذهنية الأخرى ومعدل ذكاء 35% أو أقل

حالات طيف التوحد، والتقزم.

وفى ذات السياق، قال الدكتور محمد زيدان مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، إن خطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة تبدأ بتسجيل البيانات الشخصية للمواطن على الوقع الرسمي للوزارة http://pod.mohp.gov.eg/ ، موضحا أن البيانات تشمل (الاسم الرباعي، الرقم القومي، نوع الإعاقة، رقم الهاتف، العنوان) ويتم إخطار مقدم الطلب برسالة قصيرة على هاتفه المحمول بالموعد ومكان الكشف الطبي، منوها إلى أن الموقع يعمل على مدار الـ 24 ساعة.

وأكد «زيدان» حرص وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والجهات المعنية، على تسهيل حصول ذوي الإعاقة على كارت الخدمات المتكاملة، منوها إلى أن وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الجهات واللجان التابعة لها ولجان مستشفيات الجامعة، والقوات المسلحة، والشرطة هي لجان منوطة بتوقيع الكشف الطبي على طالبي الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وبعد الانتهاء من الإجراءات الطبية، تحول الطلبات إلى وزارة التضامن التي تقوم بدورها بإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.