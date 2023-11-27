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وزارة الزراعة تحدد أضرار التأخير فى زراعة محصول القمح.. تعرف عليها

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 02:00 ص
وزارة الزراعة تحدد أضرار التأخير فى زراعة محصول القمح.. تعرف عليها القمح
كتبت ـ أسماء نصار

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القمح هو أهم المحاصيل الاستراتيجية في منظومة الأمن الغذائي، ويلقى أقصى اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل أجهزة الدولة، للتوسع في زراعته من اجل سد الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد.
 
وتوضح وزارة الزراعة أضرار التأخير فى زراعة محصول القمح :
 
‎1- ‏عدم رى وتسميد القمح قبل السدة الشتوية مباشرة فتتعرض النباتات للعطش الشديد لمدة طويلة ويؤدى ذلك لقلة التفريع وبالتالى قلة عدد السنابل وقلة عدد حبوب السنبلة.
‎2- قصر فترة النمو الخضرى وقلة التفريع وقلة عدد السنابل .
‎3- تعرض نباتات القمح أثناء فترة طرد السنابل وفترة امتلاء الحبوب إلى رياح الخماسين الساخنة وارتفاع درجة حرارة الجو وزيادة البحر خاصة فى الوجه القبلى ويؤدى ذلك إلى ضمور الحبوب بالسنبلة ونقص وزنها.
‎4- انخفاض وزن الحبة وقلة تصافيها نتيجة لتأخر تكوين وامتلاء الحبوب حتى شهر أبريل ومايو حتى لا تعطى درجة الحرارة العالية ورياح الخماسين الساخنة الفرصة لامتلاء الحبوب الامتلاء المناسب فتكون الحبوب ضامرة.
 
‎5- يتعرض المحصول للإصابة الشديدة بحشرة المن والأمراض الفطرية، خاصة مرض صدأ الأوراق وصدأ الساق مما يؤدى إلى انخفاض كمية المحصول.
 
 
 






القمح

اضرار التأخر فى زراعة القمح

محصول القمح

حبوب القمح



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