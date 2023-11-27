وزارة التربية والتعليم توجه بمتابعة أداء الطلاب فى القراءة بالصفوف الأولى

كتب ـ محمود طه حسين - محمد جاد

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس بضرورة الاهتمام بالطلاب في الصفوف الأولى، ومتابعة أدائهم في القراءة لضمان التحصيل الجيد في جميع المواد الأخرى، لمعالجة نقاط الضعف لدى الطلاب ودعمها وتعزيزها.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تفعيل البرنامج العلاجى للصفوف العليا بكل المدارس الابتدائية والتعليم الأساسي والمدارس الرسمية لغات، حيث طالبت المديريات بعمل تقييم قبلي لكل تلاميذ الصفوف العليا الرابع والخامس والسادس الابتدائي بجميع المدارس وهو عبارة عن قطعة الإملاء الواردة من الإدارة العامة للتعليم الابتدائى بالوزارة، ويتم تصحيح التقييم القبلى وعمل الإحصاء اللازم، وإرساله إلى إدارة التعليم الابتدائي.

وشددت وزارة التعليم، على أنه يتم تنفيذ إجراءات سير البرنامج العلاجي في فترات اللغة العربية يوميا بأخذ ربع ساعة يوميا في بداية الفترة لتحسين مستوى التلاميذ الضعاف في القراءة والكتابة حسب الخطة المرسلة من الإدارة العامة للتعليم الابتدائي بالوزارة، مشيرا إلي أن بداية تنفيذ البرنامج العلاجي بجميع المدارس في الفترة من الأحد 19 نوفمبر وحتى الخميس الموافق 4 يناير.

وأوضحت الوزارة، أنه في نهاية البرنامج العلاجي يتم عمل التقييم البعدي لجميع التلاميذ على نفس قطعة املاء التقييم القبلي وإرسال النتائج الى إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية.