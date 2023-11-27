وزارة البيئة تخصص رقم واتس للإبلاغ عن الصيد والاتجار غير المشروع فى الطيور

كتبت ـ منال العيسوي

أكد الدكتور على أبو سنه رئيس جهاز شئون البيئة ، أن الوزارة خصصت رقم واتس آب على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وهو "01222693333"، من أجل التواصل والإبلاغ عن محاولات الاتجار أو الصيد غير المشروع للطيور والحيوانات النادرة،

وأوضح رئيس جهاز البيئة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تقوم وزارة البيئة بمكافحة التجارة غير المشروعة في الحياة البرية، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، وكل الجهات المعنية، إضافة إلى تنفيذ خطة سنوية للتفتيش على جميع الأسواق، وكذلك أماكن ومحال بيع الحيوانات البرية.

وأشار أبو سنة، إلى أنه يتم أيضا التفتيش الدوري على المزارع والقرى السياحية، إضافة الى المشروعات المرخص لها بإكثار الحيوانات البرية، كما يتم التعاون مع منظمات المجتمع المدني، ونشطاء حقوق الحيوان والمتطوعين، فى التعامل مع البلاغات والضبطيات وعملية إعادة إطلاق الحيوانات والطيور إلى بيئتها مرة أخرى.

جدير بالذكر، أنه تهيب وزارة البيئة بالمواطنين بضرورة الحفاظ على الحياة البريةوحمايتها، من خلال تجنب الصيد غير المشروع لها، وذلك لأهميتها لحياة الإنسان والبيئة، إضافة لعدم التعرض للمسألة القانونية لمخالفة قانون البيئة والاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن.