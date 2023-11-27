هطول أمطار متفاوتة الشدة على الإسكندرية.. والصرف الصحى تواصل تصريف المياه

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم هطول امطار متفاوتة الشدة من خفيفة إلي متوسطة وصلت لغزيرة أحيانا علي مختلف مناطق الإسكندرية، مع ارتفاع لموج البحر وخروجه علي طريق كورنيش المكس بالعجمي وكورنيش الإسكندرية وتم التعامل مع مياه موج البحر وتصريفها .

وأشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية انه قد تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز 186 سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع اي تجمع لمياه الامطار فور حدوثه.

ومن خلال آخر تحديث للخرائط الجوية وصور الأقمار الصناعية الواردة من هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع أن تشهد محافظة الأسكندرية سقوط امطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة ،كما يستمر اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط وتتراوح سرعة الرياح من 50-60 كم/ س وارتفاع الأمواج يتراوح من 3 - 4 امتار.

وأكد "نافع" استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى مؤكدا علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.