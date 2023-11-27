ونقلت الصحيفة - في تقرير عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين - عن مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته، إعلانه ذلك دون أن يذكر سببا لعدم ظهور بايدن في القمة التي تستمر أسبوعين، والمعروفة باسم كوب 28.

غير أن كبار مساعدي البيت الأبيض أشاروا إلى أن تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية قد استهلكت بايدن في الأسابيع والأيام الأخيرة.

من جانبها، قالت كيرستن ألين المتحدثة باسم نائبة الرئيس كامالا هاريس الأسبوع الماضي، "إن هاريس ليس لديها خطط لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)".

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المرجح أن يثير قرار بايدن غضب نشطاء المناخ والذي تخلى عن محادثات الأمم المتحدة هذا العام. لكن محللين قالوا "إنه ليس من المعتاد أن يحضر رئيس أمريكي كل قمة للمناخ".

ومن المتوقع أن يحضر حوالي 70 ألف شخص مؤتمر COP28. يأتي ذلك وسط توقعات بأن تتعرض الولايات المتحدة لانتقادات في القمة لعدم وفائها بتعهداتها بمساعدة الدول النامية على التحول للطاقة النظيفة والتكيف مع تغير المناخ، وفقا للصحيفة الأمريكية.