ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 27/11/2023 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:59 ص

موعد صلاة الظهر 11:43 ص

موعد صلاة العصر 36: 2

موعد صلاة المغرب 4:57 م

موعد صلاة العشاء 6:17

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:05 ص

موعد صلاة الظهر 11:48

موعد صلاة العصر 2:39

موعد صلاة المغرب 4:58 م

موعد صلاة العشاء 6:21 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:55

موعد صلاة الظهر 11:39 م

موعد صلاة العصر 2:31 م

موعد صلاة المغرب 4:52 م

موعد صلاة العشاء 6:13 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:44

وقت صلاة الظهر 11:31

موعد صلاة العصر 2:28 م

وقت صلاة المغرب 4:49 م

وقت صلاة العشاء 6:08 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:47 ص

موعد صلاة الظهر 11:37 ص

موعد صلاة العصر 39: 2

موعد صلاة المغرب 5:01 م

موعد صلاة العشاء 6:17