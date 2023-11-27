نقيب الغزل والنسيج: الرئيس السيسى كتب تاريخ مصر الحديثة

بعث الآلاف من عمال الغزل والنسيج، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر عمالى بحلوان، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، يعلنون فيها دعمهم الكامل للرئيس فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التى تنظمها النقابة العامة للغزل والنسيج فى الشركات والمصانع بمختلف المحافظات، لإعلان دعم الرئيس السيسى للترشح لفترة رئاسية جديدة وتأييده فى كافة قراراته خلال المرحلة الحرجة الحالية التى تمر بها البلاد والمنطقة، وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية فى خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.

وقال جمال إدريس رئيس إحدى اللجان النقابية، إن دعم الرئيس السيسى فى الانتخابات القادمة، يأتى رغبة فى استكمال مسيرة التنمية والبناء التى يقودها، وتأكيدا على ما حدث من تطوير فى قطاع الغزل والنسيج تلك الصناعة التى تعد من أهم الصناعات، وذلك نظرا للعائد والدخل المادى الذى تكتسبه الدولة من هذا المنتج المحلى الذى يغزو دول العالم جميعا.

وأضاف أن الهدف الأساسى من التأييد استكمال مسيرة الإنجازات والبناء والتطوير التى بدأها الرئيس فى جميع المجالات، وحققها خلال العشر سنوات الماضية، وأهمها الأمن والأمان الذى تعيشه البلاد الآن، والمشروعات الجديدة، وشبكة الطرق والمرافق، وتنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظات الجمهورية، وإعلان القضاء على فيروس سى الذى كان يهدد حياة المواطن، ومن هنا من قلب مدينة حلوان قلعة الصناعة فى مصر نحن جميعا عمال الغزل والنسيج سوف ننزل أيام 10 و11 و12 أمام صناديق الاقتراع فى حب مصر لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد والمطور العظيم.

فيما قال أيمن فتحى عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وعضو مجلس النواب السابق، إنه فى ظل الظروف الراهنة والمحنة الصعبة التى تواجهها البلاد لا يوجد قائد قادر على سير سفينة الوطن سوى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف فتحى أن الشباب حصلوا على مساحة كبيرة فى الحياة السياسية نتيجة حرص واهتمام الرئيس بملف الشباب وتمكينهم بشكل ملموس على أرض الواقع، كما اهتم ايضا الرئيس السيسى بتطوير معظم الصناعات التقليدية وعلى رأسهم صناعة الغزل والنسيج فى جميع المحافظات وهذا أفضل دليل على حب الرئيس بالعمال وبصناعة بلده العزيزة.

وأوضح أن المشاركة فى العملية الانتخابية تضع مصر ضمن صفوف الدول الكبرى وأن نجاحها يزيد من هيبتها الخارجية ويعزز وضعها الداخلى لافتا إلى أن خروج المواطنين وخاصة عمال الغزل والنسيج كل فرد بأسرته وعائلته أمام اللجان الانتخابية مشهد وحدث يراه العالم بالكامل ويعطى انطباعا فى نفوسهم عن الصورة الحضارية للمصريين، مما يعد نجاحا على المستوى الداخلى والخارجى مشيرا إلى أن العالم يراهن على وعى الشعب المصرى تجاه هذا الاستحقاق الهام فى تلك المرحلة الراهنة من عمر الوطن.

من جانبه، أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والأمين العام للاتحادين العربى والدولى للغزل والنسيج وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى صنع تاريخاً لمصر الحديثة، مشيرا إلى أن مصر مرت بالعديد من المحطات المهمة منذ عام 2014 وحتى الآن.

وقال رئيس نقابة الغزل والنسيج إن أهل الشر منذ عام 2014 تأمروا على إسقاط مصر ولكن هيهات فهى محفوظه من الله سبحانه وتعالى حيث وهبنا قائد وزعيم تحمل الكثير وأخذ على عاتقه العبور بمصر لبر الأمان.

وأضاف: أن ما بين تلك المخططات والنهوض والبناء بات هناك حكايات وقصص تروى للأبناء والاحفاد كيف كان هناك رجالا شقوا الجبال للإعمار واقتحموا الصحراء لمد شبكات الطرق كيف خضنا حرباً ضاريه للقضاء على الإرهاب وكم فقدنا من شهداء للحافظ على أمن مصر الداخلى والخارجى.

وأوضح إبراهيم أن كل هذا لم يأت هذا من فراغ ولا محل صدفة إنما أتى برؤية ثاقبة، وبامتلاك القيادة السياسية أدوات ومقومات النجاح لتنتقل مصر إلى مكان آخر فى تشكيل المعادلة الدولية، اقتصاديا، وسياسى، موجها العمال إلى ضرورة المشاركة الإيجابية والنزول أيام 10،11،12 باعتبارها استحقاقاً ديمقراطياً هاماً وحق دستورياً لنؤكد للعالم أجمع أن شعب مصر العظيم خلف قائدهم لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

جدير بالذكر أن النقابة العامة للغزل والنسيج تمثل ما يقرب من مليون و200 الف عامل من "القطاعيين العام والخاص" فى شركات ومواقع إنتاج منتشرة على مستوى الجمهورية.