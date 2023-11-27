ميناء الإسكندرية يعلن شحن وتفريغ 24 سفينة رغم التقلبات الجوية

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار فتخ بوغاز ميناء الإسكندرية والدخيلة على الرغم من التقلبات الجوية التى تشهدها محافظة الإسكندرية فى الأربعة وعشرين ساعة الماضية إلا أن حركة الملاحة وتداول البضائع قد استمرت على نحو منتظم مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأفراد والممتلكات حيث تم دخول وخروج عدد 20 سفينة الـ24 ساعة الماضية إلى أرصفة مينائى الإسكندرية والدخيلة.

وقال بيان اليوم، إنه يجرى حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 47 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل كما تم تداول 1484 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائى الإسكندرية والدخيلة وتداول 124 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه اللواء بحرى نهاد شاهين على رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعى والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، ومتابعة الرصدات الجومائية بشكل منتظم واتخاذ كافة التدابير والتعليمات الخاصة بإجراءات التعامل مع التقلبات الجوية، وإتباع المعايير البيئية القياسية فى كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.