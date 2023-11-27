اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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موسكو: من المتوقع إجلاء نحو 200 مواطن روسي برفقة عائلاتهم من قطاع غزة

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 10:56 م
موسكو: من المتوقع إجلاء نحو 200 مواطن روسي برفقة عائلاتهم من قطاع غزة معبر رفح
أ ش أ

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صرحت السكرتيرة الصحفية للبعثة الروسية لدى السلطة الفلسطينية علياء زاريبوفا بأن القائمة الروسية للإجلاء من قطاع غزة، تتضمن نحو 200 شخص، بينهم مواطنون روس وأفراد عائلاتهم.


وقالت زاريبوفا - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الإثنين - "في الوقت الحالي، ينتظر نحو 200 شخص، من الروس وأفراد أسرهم، الإجلاء من قطاع غزة"، مضيفة "نذكركم أننا لا ننقل المواطنين الروس فقط، بل أيضا أفراد عائلاتهم الفلسطينيين".


وسبق ان أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن العدد الإجمالي للمواطنين الروس وأفراد أسرهم الذين تم نقلهم إلى موسكو من غزة بلغ 762 شخصا من أصل حوالي 950 طلبوا المساعدة، وأن إجراءات الإجلاء ستستمر.







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