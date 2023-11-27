اليوم السابع
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مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل قصفت غزة بما يعادل 3 قنابل نووية

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 07:34 م
مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل قصفت غزة بما يعادل 3 قنابل نووية السفير مهند العكلوك
أ ش أ

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قال السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إن إسرائيل تعمل على تكرار سيناريو النكبة 1948 من تطهير عرقي وتهجير قسري وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.


وأضاف العكلوك في كلمتهأمام المجلس الوزاري العربي للسكان والتنمية، اليوم الاثنين، أنه تم قصف الشعب الفلسطيني بغزة بـ 45 ألف طن من المتفجرات على مدار 48 يوما.

وأشار إلى أن إسرائيل قصفت غزة بألف طن من المتفجرات يومياً أي ما يعادل 3 قنابل نووية من حجم القنبلة النووية التي قُصفت بها هيروشيما، متسائلا "ماذا تبقى من القانون الدولي وحقوق الإنسان؟ وماذا تبقى من الأخلاق والقيم والإنسانية؟"


وتابع: "كما أن إسرائيل ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية، وجرائم حرب وضد الإنسانية، وتغير قواعد القانون الدولي وقوانين الحروب من خلال قصف البيوت والمدارس والمشافي والمساجد والكنائس، وثم استخدامها كدروع وثكنات عسكرية لقوات العدوان والاحتلال، مطالبا بضرورة تنفيذ قرارات القمة العربية والإسلامية".


كما طالب المحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفوري بالتحقيق مع قادة الإحتلال، داعيا الدول الإسلامية الأعضاء بمجلس الأمن وهي 4 دول أن يكون لها دور فاعل وضاغط .


من جهته، أكد المجلس الوزاري العربي للسكان والتنمية في مستهل أعمال دورته الخامسة على المستوى الوزاري، على الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وكسر الحصار ومسائلة قادة الاحتلال والرفض التام للتهجير القسري والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة العمل العربي المشترك لتعزيز مسار التنمية المستدامة في المجتمعات العربية.







فلسطين

الجامعة العربية

غزة

مهند العكلوك

الحرب على غزة

دعم فلسطين



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