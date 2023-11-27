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مستشار الرئيس: التأمين الصحى الشامل يخدم كل المصريين بمواصفات عالمية

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 11:47 ص
مستشار الرئيس: التأمين الصحى الشامل يخدم كل المصريين بمواصفات عالمية الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية
إبراهيم حسان

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الدولة المصرية احتفلت أمس الأحد بإطلاق مشروع التأمين الصحى الشامل الذى أطلقه الرئيس السيسى فى محافظة بورسعيد. 

 

وأضاف "تاج الدين"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافى وجومانا ماهر، أن هذه المنظومة تشمل كل مواطن فى مصر بتقديم خدمات صحية بمواصفات قياسية وعالمية ترضى المنتفع وأسرته ومقدمى الخدمات الطبية، كما أن لهذه المنظومة جزء وقائي. 

 

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: "أكبر مبادرة صحية أطلقتها الدولة هى 100 مليون صحة، حيث يتم الكشف على المواطن سواء كان مريضا أم لا، ودون شك كان هناك حالات كثيرة مصابة بأمراض دون أن تعى هذا، فهناك أمراض تكون صامتة لفترات طويلة جدا مثل ارتفاع ضغط الدم الشريانى ومرض السكر".

 







الدكتور محمد عوض تاج الدين

الصحة

التأمين الصحي الشامل




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