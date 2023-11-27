مساعدو وزيرة التضامن يستعرضون استراتيجية الوزارة فى إحداث أثر تنموى

كتب مدحت وهبة

استعرض مساعدو وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى لإحداث أثر تنموى، وذلك خلال ثانى جلسات مؤتمر وزارة التضامن الاجتماعي"الاستثمار المجتمعى المؤثر والشراكات الفعالة" الذى افتتحته نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى صباح اليوم الاثنين.



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى

وشارك فى الجلسة كلا من أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، والدكتور محمد عبد الفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان، وإدارها الدكتور حسن مصطفى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للاستثمار وإدارة الأصول وتنمية الموارد.



أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي

وهدفت الجلسة إلى تعزيز الصورة الذهنية لوزارة التضامن الاجتماعى بدعمها مفاهيم التشغيل والإنتاج والتمكين وعقد الشراكات الفعالة من أجل تحسين جودة حياة المواطن المصرى وتحويل ثقافة الدعم الى ثقافة الإنتاجية والاعتماد على الذات.



الدكتور محمد عبد الفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية

كما تم إلقاء الضوء على مفاهيم التمكين الاقتصادى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتطوير المؤسسى للمجتمع المدنى من أجل تعظيم الأثر التنموى وفقا لمؤشرات قياس تضمن حوكمة التنفيذ وجودة المخرجات ودور الوزارة فى حماية المجتمع وتعزيز قدرة شبابه ونشر ثقافة التطوع وإحداث تكمين اجتماعى واقتصادى ونفسى وثقافى لهم، مما يجعل الوزارة هى حائط الصد الأول أمام المجتمع من كافة المخاطر.



الدكتور حسن مصطفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وإدارة الاصول وتنمية الموارد

الجدير بالذكر أن مؤتمر "الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة" افتتحته نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى صباح اليوم وتنظمه الوزارة فى إطار حرصها على دمج مبادئ الاستثمار الاجتماعى فى برامجها ومشروعاتها، بالإضافة إلى تنوع شراكاتها مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال والقطاع الأهلى، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكافة فئات الشعب المصرى لتحقيق رؤية مصر 2030.