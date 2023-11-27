مساعدو وزيرة التضامن يستعرضون استراتيجية الوزارة فى إحداث أثر تنموى

استعرض مساعدو وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى لإحداث أثر تنموى، وذلك خلال ثانى جلسات مؤتمر وزارة التضامن الاجتماعي"الاستثمار المجتمعى المؤثر والشراكات الفعالة" الذى افتتحته نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى صباح اليوم الاثنين.
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
وشارك فى الجلسة كلا من أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، والدكتور محمد عبد الفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان، وإدارها الدكتور حسن مصطفى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للاستثمار وإدارة الأصول وتنمية الموارد.
أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي
الدكتور محمد عبد الفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية
الدكتور حسن مصطفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وإدارة الاصول وتنمية الموارد
الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية،
مساعدو وزيرة التضامن
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