وحمَّل رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان في الأمم المتحد ـ خلال مداخلة خاصة من جنيف مع قناة (القاهرة) الإخبارية، اليوم الاثنين، ـ إسرائيل والدول الداعمة لها مسؤولية تعطيل وعرقلة تنفيذ كافة التسويات والاتفاقيات على أرض الواقع".

ودعا إلى ضرورة تكثيف الجهود والمسارات الدبلوماسية مع الدول الداعمة لإسرائيل لإنهاء العدوان بشكل نهائي وكامل بحق الشعب الفلسطيني، محملا هذه الدول مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في غزة .

وأشار أبو سعيد، إلى أن الولايات المتحدة لم تمارس أي ضغط فعلي على إسرائيل لوقف الانتهاكات في غزة من أجل التوصل إلى حل بموجب مبادرات جدية لإنهاء الصراع، مما أدى إلى مفاقمة الأوضاع جراء إعطاء الفرصة للاحتلال في مواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني، معربا عن استياء الأمم المتحدة من تجاهل واشنطن الاستفزازات الإسرائيلية الأخيرة في غزة .

وشدد المسؤول الأممي على أن الحلول العسكرية لن تفضي إلى الأمن والاستقرار ولا بديل عن الحل السياسي لإنهاء الاحتلال عن طريق حل الدولتين، مشيدا بالجهود المصرية المتواصلة لتهدئة الأوضاع في غزة.

