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مركز المناخ: ‫انخفاض كبير فى الحرارة اليوم والصغرى 12 درجة

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 08:57 ص
مركز المناخ: ‫انخفاض كبير فى الحرارة اليوم والصغرى 12 درجة درجات الحراره - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الحالة المناخية المتوقعة بداية من اليوم الاثنين هى سيطرة كتلة شمالية باردة ينتج عنها انخفاض كبير ومفاجئ لتكون حول 20 °م نهاراً و لأول مرة تلامس الحرارة حد الـ 12 °م ليلاً ليسود جو شتوي بارد .
 
وأضاف فهيم، أن هناك توقعات ببعض الأمطار على مناطق شمال الدلتا وشمال سيناء اليوم ما بين خفيفة إلى متوسطة مع رياح شمالية غربية باردة تنشط مما يزيد الإحساس بالبرودة .
 
وينصح فهيم، المواطنين بالحفاظ على السلامة الشخصية من نزلات البرد خاصة اللى بينزل الصبح بدري لأن فرق الحرارة كبير بين النهار والليل.
 
وتشير التوقعات إلى نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط حيث تصل سرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3: 4 متر، كما تضطرب الملاحة فى البحر الأحمر وتصل سرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5: 3 متر.
 
 
 






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