محافظ بورسعيد يستعرض الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية.. صور

بورسعيد محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لاستعراض استعدادات المحافظة النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى الفترة من 10ـ 12 ديسمبر 2023 بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ومدير الجهاز التنفيذي، و رؤساء الأحياء و مدينة بورفؤاد، و وكيل وزارة التربية والتعليم و ممثلي جميع الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية

ومن جانبه أكد محافظ بورسعيد على أن المشاركة الإيجابية للمواطن في العملية الانتخابية، تعكس مدي ثقافة و وعي الشعب المصري ، فضلا عن التأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية و قيادتها السياسية و أجهزتها الحكومية، مشيرا أن حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو حق أصيل للجميع ، ويجب على كل مواطن الإدلاء بصوته و اختيار من يمثله كرئيسا للدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية.

وأشار محافظ بورسعيد لخطط التنمية التي جرت بمحافظة بورسعيد في كافة المجالات الصحية و الرقمية و السكنية و القضاء على العشوائيات و غيرها من سبل تحقيق الأمن والأمان والاستقرار، والتي تعد دافعا للمواطن نحو المشاركة الإيجابية في الانتخابات و استكمال أوجه التنمية.

وفي هذا السياق، وجه محافظ بورسعيد ، كافة الجهات المعنية القائمة على العملية الانتخابية بالتنسيق المستمر فيما بينهم لسرعة الانتهاء من إعداد و تجهيز المقار الانتخابية، موجها في هذا الصدد، بتجهيز المقار الانتخابية داخل المدارس على أعلى مستوى، مع تذوديها بكافة الإمكانيات و الأدوات اللازمة خلال العملية الانتخابية ، مشددا على مديري 64 مدرسة بسرعة إعداد و تجهيز المقار الانتخابية و بدء توزيع المهام و انهاء كافة الأعمال يوم الخميس القادم بحد أقصى، مؤكدا أنه سيقوم بجولات ميدانية على المقار الانتخابية للتأكد من جاهزيتها على أعلى مستوى بشكل يليق بمحافظة بورسعيد.

واستعرض المحافظ، عرضا تقديميا يضم كافة المعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، حيث أوضح المحافظ أن عدد الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم داخل محافظة بورسعيد يبلغ 533,533 مواطن موزعين على 7 احياء و مدينة بورفؤاد و 64 مقر انتخابية .

كما وجه رؤساء الأحياء و مدينة بورفؤاد برفع كفاءة محيط المدارس التي سوف تشهد مارثون العملية الانتخابية، مع تخطيط الشوارع ورفع كفاءة منظومة النظافة و تحقيق المظهر الحضاري اللائق بهذه الفعالية، مؤكدا على التنسيق ببن رؤساء الأحياء ومديري المدارس التي تشهد الانتخابات، فضلا عن المرور الميداني للتأكد من جاهزية اللجان على أكمل وجه.

وأشار محافظ بورسعيد ، إلى أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها فى تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد المحافظ، أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام للمتابعة اللحظية على مدار الساعة لسير وانتظام الانتخابات الرئاسية، و التواصل مع المقار الانتخابية للتعرف على نسب إقبال المواطنين خلال أيام الانتخابات، فضلا عن انعقاد غرف عمليات فرعية داخل الأحياء و بورفؤاد و المراكز الخدمية بالمحافظة.

وحث محافظ بورسعيد ، المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى في مسيرة الوطن الديمقراطية.